Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucunda ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.27 Ağustos 2019 Salı 14:26
Fatih Yılmaz idaresindeki otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu35. kilometresinde Taner Yıldırım'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Sürücü Yılmaz ile birlikte Emir Gümüş (17), Senanur Altuntaş (23), Ebubekir Altuntaş (15), İsmail Yılmaz (69), İbrahim Kabak (62) ve Selim Yılmaz (40) yaralandı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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