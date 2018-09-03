Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Yağmur (56) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, kavşakta Müsteba Şişman (54) idaresindeki 68 BU 167 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla AksarayEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müsteba Şişman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.