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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:17
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Yağmur (56) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, kavşakta Müsteba Şişman (54) idaresindeki 68 BU 167 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla AksarayEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müsteba Şişman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:17
  1. Aksaray
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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