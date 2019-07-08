Aksaray'da freni patlayan tanker, otomobil ve minibüse çarptı: 3 yaralı
Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tankerin otomobil ile minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:26
Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tankerinotomobil ile minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Salih Kurt (59) idaresindeki zift yüklü tanker,Tacin Mahallesi Sanayi Caddesi'nde freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
Tanker, aynı yönden ilerleyen Uğur Duran (45) idaresindeki otomobile, ardından Cenap Göker (52) yönetimindeki minibüse çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, tanker sürücüsü Kurt,otomobil sürücüsü Duran ve otomobilde bulunan Musa Altınsoy (59) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan tankerden dökülen zift nedeniyle, yol trafiğe kapatıldı. Yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için ekiplerin temizleme çalışmaları sürüyor.
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