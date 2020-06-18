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Aktüel

Aksaray'da fabrika yangını

Merkeze bağlı Yenikent beldesindeki yem fabrikasında çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:43:35 -
Aksaray'da fabrika yangını

AKSARAY (AA) - Aksaray merkeze bağlı Yenikent beldesindeki yem fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenikent beldesi Cülle Yaylası'ndaki Hacı Ali Uğurlu'ya ait yem fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile Sultanhanı ve Eskil ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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