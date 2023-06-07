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Gündem Aksaray'da eğitim uçağı düştü
Gündem

Aksaray'da eğitim uçağı düştü

Yeniakit Publisher
2023-06-07 14:59:00 -
Aksaray'da eğitim uçağı düştü

Nevşehir'den kalkan eğitim uçağının Aksaray'ın Ortaköy ilçesinin Kirli Köyü yakınlarında boş araziye düştüğü, kazadan 2 pilotun yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Nevşehir’e gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı, motor arızası sonucu Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde düştü. İki pilot hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir’e gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı, ilk belirlemelere göre motor arızası sonucu Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde düştü.

İki pilot hastaneye kaldırıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.


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