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Aksaray'da düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 yaralı

Aksaray'da düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün yoldan çıkması sonucunda 2'si uzman çavuş 5 kişi yaralandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:28
Aksaray'da düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 yaralı

İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal Çiçek idaresindeki otobüs, Aksaray-Adana kara yolu 35. kilometresinde yoldan çıktı.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüste görevli bulunan uzman çavuşlar Orçun Şahinoğlu (26) ve Mustafa Alan (27) ile düzensiz göçmenlerden Sıdıkov Hayrullo (33), Ömer Faruk (15), Sharova Sofi (60) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün düzensiz göçmenleri Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ne götürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:28
  1. İstanbul
  2. Aksaray-Adana kara yolu
  3. Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi
  4. 112 Acil Servis ekipleri
  5. AFAD
  6. itfaiye
  7. sağlık ekipleri
  8. düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs
  9. Aksaray

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