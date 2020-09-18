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Aktüel Aksaray'da devrilen yolcu otobüsünde 2'si ağır 37 kişi yaralandı
Aktüel

Aksaray'da devrilen yolcu otobüsünde 2'si ağır 37 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:17:49 -
Aksaray'da devrilen yolcu otobüsünde 2'si ağır 37 kişi yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 37 kişi yaralandı.

Mustafa A. idaresindeki 02 BK 053 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Adana kara yolunun 25 kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 1'i çocuk, 2'si ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

- Vali Aydoğdu kaza yerinde incelemelerde bulundu

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da kaza yerine gelerek, sağlık ve kurtarma ekiplerinden yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Aydoğdu, kaza yerindeki ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin kazayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmayı başlattığını belirten Aydoğdu, ilk belirlemelere göre, otobüs sürücüsü ve muavinin de aralarında bulunduğu, 1'i çocuk 37 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı.

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