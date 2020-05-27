  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aksaray’da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Aksaray’da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 23:54:00 -
Aksaray’da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Aksaray’da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı.


Kavga, Dere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen bir kişi belindeki bıçağı çıkartarak Umut Ü.’yü (17) bacağından bıçakladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı