Aksaray Yenikent belde belediye başkanı hangi partiden?

Mülkiye Teftiş Kurulu, haksız kazanç elde ettiği ve belediyeyi zarara uğrattığı gerekçeleriyle hakkında dava ve soruşturma bulunan Aksaray'ın Yenikent beldesinin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak'ın da görevden uzaklaştırılmasını istedi. Bakanlık, Yumuşak'ın da geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Aksaray Yenikent belediyesi hangi parti?

Mehmet Emin Yumuşak, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Aksaray Yenikent belde belediye başkan adayı olarak MHP’den aday olmuş ve seçimlerde oyların yüzde 50,33’ünü alarak belediye başkanı seçilmişti. MHP İl Başkanı Avukat Mustafa Çölkesen’de sosyal medya hesabından Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak’ın parti disiplinine aykırı davranışları nedeni ile Belediye Başkanları listesinden düşürüldüğünü ve MHP ile bir bağı kalmadığını açıklamıştı.

Mehmet Emin Yumuşak kimdir?

31 Mart Yerel Seçimlerinde MHP’den Yenikent Belediye Başkanı seçilen Mehmet Emin Yumuşak, öncesinde 2014 yılında AK Parti’den belediye başkanı seçilmiş, ancak 2019 yılındaki yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmemişti. AK Parti’den aday gösterilmeyen Yumuşak MHP saflarına katılarak 31 Mart Yerel Seçimlerinde 35 oy farkla tekrar Yenikent Belediye Başkanı seçilmişti.