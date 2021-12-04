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Yerel Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bir genç için kız istedi
Yerel

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bir genç için kız istedi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu 24 yaşındaki Engin Güler'in sosyal medyadan, "Sayın Valim, bir kız var çok seviyorum onu. 4 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Ben babamı 12 yaşında kaybettim. Sizden bir babalık istesem, kızın babasından benim adıma kızı siz ister misiniz?" şeklindeki isteğine kayıtsız kalmayarak kız isteme merasimine katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 14:17:00 -
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bir genç için kız istedi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kendisine sosyal medyadan ulaşan genç için kız istedi.

Vali Aydoğdu, 24 yaşındaki Engin Güler'in sosyal medyadan, "Sayın Valim, bir kız var çok seviyorum onu. 4 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Ben babamı 12 yaşında kaybettim. Sizden bir babalık istesem, kızın babasından benim adıma kızı siz ister misiniz?" şeklindeki isteğine kayıtsız kalmadı.

Gelin adayı Burcu Bacık'ın evine giden Aydoğdu, burada ailelerle bir süre sohbet ettikten sonra "Allah'ın emri, Peygamberin kavliyle Burcu kızınızı Engin oğlumuza istiyoruz." dedi.

Baba Ali Bacık da Vali Aydoğdu'ya merasime katıldığı için teşekkür ederek, kızını verdi.

Kahvelerin içilmesinin ardından Aydoğdu, çiftin söz yüzüklerini takarak kurdele kesti.

Aydoğdu, kız isteme merasiminin ardından yaptığı açıklamada, kendisine sosyal medyadan bir mesaj geldiğini ve ekibine durumu araştırmaları yönünde talimat verdiğini söyledi.

Yapılan araştırmada, yazılanların doğru olduğu anlaşılınca harekete geçtiklerini anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Engin kardeşimizin babası küçükken vefat etmiş. Burcu kızımızla evlenmek istediğini bildirdi. Biz de arkadaşlarımızla ve kurum müdürlerimizle beraber eve geldik. Burada gördüğünüz gibi sağ olsun Burcu kızımızın anne ve babası bizi çok iyi ağırladı. Kız isteme merasimini gerçekleştirdik. Yüzüklerimizi taktık. Bir kardeşimizin bizi ailesi görmesi, bizi, birim amirlerimizi kendine yakın hissetmesi, ailesinden bir parça görmesi bizim için çok değerli. Biz böyle kardeşlerimize inşallah hep birlikte sahip çıkacağız. Böylece el birliğiyle, gönül birliğiyle samimiyet içerisinde bir yuvanın temellerini attık."

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