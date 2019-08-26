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Aksaray semaları paraşütçülerle renklendi

- Hasan Dağı'nda ilki gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası'nda 120 paraşütçünün uçuşları, renkli görüntülere sahne oldu

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:00
Aksaray semaları paraşütçülerle renklendi


AKSARAY (AA) - Hasan Dağı'nda ilki gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası'nda 120 paraşütçünün uçuşları gökyüzünü renklendirdi.

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda Hasan Dağı'nda düzenlenen yarışları, Vali Ali Mantı, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile çok sayıda vatandaş izledi.

Şampiyonaya katılan 35 ülkeden 120 sporcunun ilk gün uçuşları, gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Ali Mantı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada yamaç paraşütü sporunda Hasan Dağı'nın ilk üçe girdiğini, Türkiye'de ise ön sırada yer aldığını söyledi.

Hasan Dağı'nın dünyanın en büyük yamaç paraşütü organizasyonundan biri olan Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını ifade eden Mantı, şöyle konuştu:

"Hava gayet güzel. Paraşüt sporuna uygun. Çok güzel ve yoğun bir ilgi var. Şampiyonanın ilk gününü yapıyoruz. Etkinlikler cumartesi günü sona erecek. Halkımızı yamaç paraşütüyle tanıştırmak istiyoruz."

Şampiyonanın organizatörlüğünü yapan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi Abdullah Kahraman ise bu tür yarışmaların dünyanın sayılı ülkelerinde yapıldığını belirtti.

Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası'nın Türkiye'de bir ilk olduğunu anlatan Kahraman, "Dün antrenman uçuşlarıyla şampiyonamız başladı. Bugün de ilk gün uçuşlarını gerçekleştiriyoruz. Milli takımlar seviyesinde sporcular katılıyor. 31 Ağustos'ta Türk Yıldızları'nın gösterisiyle finali yapacağız." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:00
  1. Aksaray
  2. Hasan Dağı
  3. Vali Ali Mantı
  4. Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası

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