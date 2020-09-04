Akşam namazı kaç rekattır? Akşam namazı nasıl kılınır?

Akşam namazı kaç rekat nasıl kılınır? Akşam namazının kılınışı. Akşam namazı beş rekattır. Önce 3 rekat farz sonra da 2 rekat sünnet olarak kılın namaza başlamadan önce abdest alınır. Namaz kılınabilecek temiz bir yerde kıbleye dönerek namaza hazır hale gelir. Namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitleri sayfasından takip edilmekte.

Akşam namazının farzı nasıl kılınır?

Akşam namazının farzının kılınışı erkekler farz namazlardan önce kamet getirir ve farz namazları cemaatle kılmaya gayret ederler. Akşam namazının farzı 3 rekattır ve şu şekilde kılın:

Akşam namazının farzının birinci rekatı nasıl kılınır?

Akşam namazının birinci rekata euzu besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının 3 rekat farzını kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Euzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra 1 zammı sure okunur. Misal Kevser Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken semiallahü limen hamideh ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam namazının farzının ikinci rekatı nasıl kılınır?

İkinci rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir Zammı sure okunur müsait İhlas Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken Semi allahulimen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur ilk oturuşta Ettehiyyatü duası okunur ve Allahu Ekber diyerek 3 rekat için ayağa kalkılır.

Akşam namazının farzının üçüncü rekatı nasıl kılınır?

3. rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken semiallahü limen hamideh ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşuna ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber Deniz ve oturulur son oturuşta Ettehiyyatü Allahümme Salli Allahümme Barik ve rabbena duaları okunur duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye Önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır selamdan sonra Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram okunur.

Akşam namazının sünneti nasıl kılınır?

Akşam namazının sünneti 2 rekat olarak kılınır. Peki akşam namazının sünnetinin ilk rekatı nasıl kılınır?

Akşam namazının sünnetinin kılınışı. Akşam namazının sünneti iki rekattır ve şu şekilde kılınır: 1. rekat Euzu Besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya diye niyet edilir niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur Subhaneke'nin ardından Euzu besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra 1 zammı sure okunur misal Felak Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken semiallahü limen hamideh doğrulunca rabbena lekel hamd Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşuna ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gibidir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam namazının sünnetinin ikinci rekatı nasıl kılınır?

İiinci rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal Nas Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rukuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken Semi allahulimen Hamide ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur son oturuşta Ettehiyyatü Allahümme Salli Allahümme Barik ve rabbena okunmuş duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye Önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır.