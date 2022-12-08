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İSLAM Akşam ezanı saat kaçta okunacak 8 Aralık Perşembe
İSLAM

Akşam ezanı saat kaçta okunacak 8 Aralık Perşembe

Eyyâm-ı biyd orucu hicri ayların 13,14 ve 15.günlerinde tutuluyor. Cemaziyelevvel ayının 14.günü idrak edilirken pek çok kişi akşam ezanı vaktini yani iftar zamanını araştırıyor. Peki, bugün İstanbul Ankara İzmir'de akşam ezanı kaçta okunacak?

Yeniakit Publisher
2022-12-08 07:24:00 -
Akşam ezanı saat kaçta okunacak 8 Aralık Perşembe

Ayın en parlak olduğu hicri ayların 13,14 ve 15.günlerinde Eyyâm-ı biyd orucu tutuluyor. Cemaziyelevvel ayı içerisinde aydınlık günler orucu 7-8 ve 9 Aralık tarihlerinde tutulacak. Bu sebeple iftar yani akşam ezanı saati sıklıkla araştırılıyor.

Akşam ezanı saat kaçta okunacak 8 Aralık Perşembe

İstanbul              17.43

Ankara               17.30

İzmir                   17.58

Trabzon             17.00

Antalya               17.48

Kars                     16.47

Diyarbakır          17.07

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