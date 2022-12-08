Akşam ezanı saat kaçta okunacak 8 Aralık Perşembe
Eyyâm-ı biyd orucu hicri ayların 13,14 ve 15.günlerinde tutuluyor. Cemaziyelevvel ayının 14.günü idrak edilirken pek çok kişi akşam ezanı vaktini yani iftar zamanını araştırıyor. Peki, bugün İstanbul Ankara İzmir'de akşam ezanı kaçta okunacak?
Ayın en parlak olduğu hicri ayların 13,14 ve 15.günlerinde Eyyâm-ı biyd orucu tutuluyor. Cemaziyelevvel ayı içerisinde aydınlık günler orucu 7-8 ve 9 Aralık tarihlerinde tutulacak. Bu sebeple iftar yani akşam ezanı saati sıklıkla araştırılıyor.
Akşam ezanı saat kaçta okunacak 8 Aralık Perşembe
İstanbul 17.43
Ankara 17.30
İzmir 17.58
Trabzon 17.00
Antalya 17.48
Kars 16.47
Diyarbakır 17.07
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