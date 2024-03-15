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Oruç Akşam ezanı kaçta okunacak? İşte il il iftar vakitleri
Oruç

Akşam ezanı kaçta okunacak? İşte il il iftar vakitleri

Yeniakit Publisher
2024-03-15 18:39:00 -
Akşam ezanı kaçta okunacak? İşte il il iftar vakitleri

Ramazan ayında iftarın kaçta açılacağı ve akşam ezanında saat kaçta okunacağı merakla araştırılıyor. Bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunacak? Orucu açmaya ne kadar kaldı? İşte 15 Mart il il iftar vakitleri...

İftar, Ramazan'ın dini kutlamalarından biridir ve genellikle Müslüman halkın orucunu birlikte açmak için bir araya geldiği bir topluluk olarak yapılır. Yemek, akşam ezanı okunduktan hemen sonra, yani gün batımından sonra yenir. Orucunu bu şekilde açan İslam peygamberi Muhammed'i örnek alarak, geleneksel olarak orucu açmak için üç hurma yenir, ancak bu zorunlu değildir. Müslümanlar, bir hayır işi olarak oruç tutan birine iftar yemeği vermenin çok büyük sevap olduğuna ve Muhammed'in de bu şekilde davrandığına inanırlar.

15 Mart iftar vakitleri

Adana: 18:53

Adıyaman: 18:41

Afyonkarahisar: 19:12

Ağrı: 18:21
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Aksaray: 18:58

Amasya: 18:50

Ankara: 19:01

Antalya: 19:07

Ardahan: 18:22

Artvin: 18:25

Aydın: 19:23

Balıkesir: 19:27

Bartın: 19:04

Batman: 18:29

Bayburt: 18:33

Bilecik: 19:14

Bingöl: 18:32

Bitlis: 18:23

Bolu: 19:07

Burdur: 19:12

Bursa: 19:17

Çanakkale: 19:28

Çankırı: 19:01

Çorum: 18:54

Denizli: 19:17

Diyarbakır: 18:31

Düzce: 19:09

Edirne: 19:27

Elazığ: 18:39

Erzincan: 18:33

Erzurum: 18:31

Eskişehir: 19:10

Gaziantep: 18:43

Giresun: 18:38

Gümüşhane: 18:36

Hakkâri: 18:20

Hatay: 18:49

Iğdır: 18:15

Isparta: 19:10

İstanbul: 19:18

İzmir: 19:26

Kahramanmaraş: 18:46

Karabük: 19:01

Karaman: 18:59

Kars: 18:19

Kastamonu: 18:57

Kayseri: 18:49

Kilis: 18:44

Kırıkkale: 18:59

Kırklareli: 19:25

Kırşehir: 18:57

Kocaeli: 19:16

Konya: 19:06

Kütahya: 19:13

Malatya: 18:42

Manisa: 19:22

Mardin: 18:27

Mersin: 19:03

Muğla: 19:24

Muş: 18:25

Nevşehir: 18:56

Niğde: 18:56

Ordu: 18:45

Osmaniye: 18:48

Rize: 18:29

Sakarya: 19:11

Samsun: 18:49

Şanlıurfa: 18:38

Siirt: 18:27

Sinop: 18:55

Sivas: 18:40

Şırnak: 18:21

Tekirdağ: 19:21

Tokat: 18:46

Trabzon: 18:35

Tunceli: 18:38

Uşak: 19:15

Van: 18:23

Yalova: 19:15

Yozgat: 18:50

Zonguldak: 19:08

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