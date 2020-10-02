Allah’ın emri olan ve yüce dinimiz İslam’ın şartları arasında bulunan namaz ibadeti Müslümanın miracıdır. Namaz beş vakit olarak Miraç Gecesinde farz kılınmıştır. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de çok yerde namaz kılmamızı emretmektedir. Müslüman namaz sayesinde günde beş vakit Rabbinin huzuruna varıp onunla konuşmaktadır. Beş vakit namazın biri de akşam namazıdır.

Akşam namazı vakti ne zaman?

Akşam namazının vakti güneşin batmasıyla başlamaktadır. Şafağın kaybolduğu ana kadar akşam namazının kılınışı devam eder.

Akşam ezanı saati

Akşam ezan saatini öğrenmek isteyenler Diyanet namaz vakitleri sayfasına giriş yapıp sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı vakitlerini öğrenebilmekte. Diyanet Namaz vakitlerini öğrenmek için tıklayınız.

2 Ekim 2020 İstanbul akşam namazı vakti 18:52

Ankara akam namazı saati 18:37

İzmir akşam namaz vakti 19:00

Antalya akşam namazı saati 18:47

Diyarbakır akşam namaz vakti 18:08

Akşam namazı fazileti nedir?

Akşam namazının faziletine ilişkin Rabbimiz Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “‘'Gündüzün iki ucunda,gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl .çünkü iyilikler kötülükleri(günahları )giderir.Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.” (Hûd 114). İnsanoğlu akşama kadar rızkının peşinde koşar durur. Akşam namazı günü tamamlayıp Rabbine dönüşü temsil etmekmesi bakımında oldukça önemlidir.

Akşam namazının farzı nasıl kılınır?

Akşam namazının farzının kılınışı erkekler farz namazlardan önce kamet getirir ve farz namazları cemaatle kılmaya gayret ederler. Akşam namazının farzı 3 rekattır ve şu şekilde kılın:

Akşam namazının farzının birinci rekatı nasıl kılınır?

Akşam namazının birinci rekata euzu besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının 3 rekat farzını kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Euzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra 1 zammı sure okunur. Misal Kevser Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken semiallahü limen hamideh ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam namazının farzının ikinci rekatı nasıl kılınır?

İkinci rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir Zammı sure okunur müsait İhlas Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken Semi allahulimen Hamide doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur ilk oturuşta Ettehiyyatü duası okunur ve Allahu Ekber diyerek 3 rekat için ayağa kalkılır.

Akşam namazının farzının üçüncü rekatı nasıl kılınır?

3. rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken semiallahü limen hamideh ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşuna ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber Deniz ve oturulur son oturuşta Ettehiyyatü Allahümme Salli Allahümme Barik ve rabbena duaları okunur duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye Önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır selamdan sonra Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram okunur.

Akşam namazının sünneti nasıl kılınır?

Akşam namazının sünneti 2 rekat olarak kılınır. Peki akşam namazının sünnetinin ilk rekatı nasıl kılınır?

Akşam namazının sünnetinin kılınışı. Akşam namazının sünneti iki rekattır ve şu şekilde kılınır: 1. rekat Euzu Besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya diye niyet edilir niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur Subhaneke'nin ardından Euzu besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra 1 zammı sure okunur misal Felak Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir rukudan kalkarken semiallahü limen hamideh doğrulunca rabbena lekel hamd Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşuna ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gibidir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Akşam namazının sünnetinin ikinci rekatı nasıl kılınır?

İiinci rekata kalkınca kıyamda iken besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal Nas Suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rukuya gibidir ve 3 defa Sübhane rabbiyel azim denir. Rukudan kalkarken Semi allahulimen Hamide ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek iki defa secdeye gidilir ve yine 3 defa Sübhane rabbiyel ala denir. Secdeden kalkarken Allahu ekber denir ve oturulur son oturuşta Ettehiyyatü Allahümme Salli Allahümme Barik ve rabbena okunmuş duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye Önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır.