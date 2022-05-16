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Dünya Aksakallar’dan anlamlı ziyaret
Dünya

Aksakallar’dan anlamlı ziyaret

Türk Aksakkalları Birliğinin temsilcileri Eyvaz Hunbatov, Akif Rufullayev, İlham Gahraman, Nijat Hüseyin Dağlar, Elnur Eltürk ve Şerafat Şefa Azerbaycan'ın Fatmayi köyü mezarlığındaki Türk şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 15:20:00 -
Aksakallar’dan anlamlı ziyaret

 YENİ AKİT  ANKARA 

Türkiye Gazeteciler Birligi'nin Üyesi, Gazeteci İzzet Sarı, "Kalkınma ve Reformlara Destek", Birliği Başkanı, Önder. T-nin başqanı Ramil Aliyev ve gazeteci Ali Zülfügaroğlu da katıldı.

Heyet önce Azerbaycan ve Türk bayraklarını yenileriyle değiştirerek mezarlara çiçek bıraktı. Ziyaretçiler 1918'de Ermeni terör örgütlerine karşı verilen mücadelede hayatlarını feda eden kahraman Türk askerlerini Azerbaycan askerleriyle birlikte saygıyla andılar.

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