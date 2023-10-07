Aksa tufanı ses getirdi! İsrailliler ülkeyi terk etmeye başladı
Hamas 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattıklarını ve ilk 20 dakikada Gazze'den İsrail'e 5 bin roket ateşlediklerini açıkladı. Hamas'ın İsrail'e sızdığı ve şiddetli çatışmaları yaşanıldığı belirtiliyor.
Operasyon ve çatışmaların devam ettiği bölgelerde büyük panik oluştu.
Çok sayıda İsraillinin ülkeyi terk etmek için havalimanlarına akın ettiği görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı.
Hamas, terör örgütü İsrail’e karşı cihad başlattı. Filistin’deki camilerde imamlar halka cihad için sokağa inme çağrıları yaparken, Kassam Tugayları İsrail’de çok sayıda noktayı vurdu.
Yıllardır gayri meşru şekilde Filistin’de yuvalanan İsrailliler, Kassam Tugayları’nın saldırıları sonrası korkarak sağa sola kaçışmaya başladı.