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Ekonomi Aksa Jeneratör'ün Pazarlama Genel Müdürü Abidin Volkan Karaçalı oldu
Ekonomi

Aksa Jeneratör'ün Pazarlama Genel Müdürü Abidin Volkan Karaçalı oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:37:10 -
Aksa Jeneratör'ün Pazarlama Genel Müdürü Abidin Volkan Karaçalı oldu

ANKARA (AA) - Aksa Jeneratör Pazarlama Genel Müdürlüğüne Abidin Volkan Karaçalı getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Karaçalı, İsviçre'de Cenevre Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde şirket yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

İş hayatına 2006'da başlayan Karaçalı, Vestel Dış Ticaret AŞ'de 5 yıl süresince satış sorumluluğu, takip eden 5 yılda Ortadoğu, Afrika, Hindistan, Asya Pasifik, Amerika ve Uzak Doğu bölgelerini kapsayacak şekilde bölge satış müdürlüğü ve son olarak 5 yıl boyunca Vestel Ticaret AŞ'de satış, pazarlama ve iş geliştirme faaliyetleri ağırlıklı olmak üzere genel müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Fransızca ve İngilizce bilen Karaçalı, Aksa Jeneratör'ün yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerini yürütecek.








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