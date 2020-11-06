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Ekonomi Aksa Enerji'den 9 ayda 448 milyon lira net kar
Ekonomi

Aksa Enerji'den 9 ayda 448 milyon lira net kar

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:53:46 -
Aksa Enerji'den 9 ayda 448 milyon lira net kar

ANKARA (AA) - Aksa Enerji, ocak-eylül dönemini kapsayan 9 ayda net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak 448 milyon liraya taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 1,1 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı ise yüzde 21 oldu.

Aksa Enerji'nin cirosu da 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 5,3 milyar liraya yükseldi. Böylece, şirket yıl başında açıkladığı ciro hedefine üçüncü çeyrek sonunda ulaşmış oldu.

Öte yandan, şirket, ocak-eylül döneminde konsolide net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak 448 milyon liraya taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, "Tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiği bu faaliyet ortamında, güçlü finansal yapımızla sürdürülebilir büyümemize devam ediyoruz. Yaklaşık 6 yıl önce başladığımız uluslararası yatırımlarımızla karlılığımızı sürdürürken borçluluğumuzu da her geçen dönem azaltıyoruz. 2015'te 860 milyon dolar seviyesinde olan borcumuzu yılın 9 ayında 366 milyon dolara düşürmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

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