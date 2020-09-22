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Ekonomi Aksa Elektrik’te “Yeşil Enerji” dönemi başlıyor
Ekonomi

Aksa Elektrik’te “Yeşil Enerji” dönemi başlıyor

Aksa Elektrik, çevreci ve doğa dostu vizyonu ile müşterilerine tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen yeşil enerji tedarik etmeye başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 08:43:00 -
Aksa Elektrik’te “Yeşil Enerji” dönemi başlıyor

Aksa Elektrik’ten yeşil enerji tedarik eden kuruluşlar, elektriğin yenilenebilir kaynağını belgeleyen “(I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası”nın da sahibi olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmek ve (I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’na sahip olmak isteyen ticarethane ve sanayi grubundaki müşteriler, Aksa Elektrik’in resmi web sitesi www.aksaelektrik.com.tr üzerinden ya da Aksa Elektrik Çağrı Merkezi’ni arayarak başvuru yapabilecek

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