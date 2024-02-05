Aksa Akrilik ve Akkim Kimya'ya ödül

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin (PERYÖN) iş dünyasında örnek teşkil eden insan odaklı uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği İnsana Değer Ödülleri, 15’inci kez sahiplerini buldu. 54 jüri üyesi tarafından 125 saati aşkın sürede yapılan değerlendirme toplantıları neticesinde belirlenen kurumların ödüllerine kavuştuğu törende “İnsana Değerde Liderlik Kategorisi”nin fark oluşturanları arasında, akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik "Haftada 4 Gün Mesai" uygulamasıyla "Geleceğin İş Yaşamında Değer Oluşturmak" ödülüne layık görüldü. Ayrıca, Türkiye'nin önde gelen kimya markalarından Akkim Kimya, insan kaynakları alanındaki örnek uygulamalarıyla "Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Çevikliği" kategorisinde ödüle layık görülen şirketler arasında yer aldı.

“Sektöre ilham veriyor”

Aksa Akrilik İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Yarem Başak Çimen, PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde şirketlerinin gösterdiği başarıyla ilgili şunları söyledi: “Yenilikçi uygulamalarımız, şirketimizin insan kaynakları yönetimindeki öncülüğünü bir kez daha kanıtlarken, sektöre yönelik önemli bir örnek oluşturuyor. PERYÖN ödülleri, sektördeki yenilikçi yaklaşımları ve başarılı uygulamaları teşvik ederek, sektör temsilcilerinin birbirinden öğrenme sürecini destekleyerek, insan kaynakları yönetimi alanında önemli bir paydaş olmaya devam ediyor. Özverili çalışmaları sonucunda bu başarılı uygulamaları ortaya çıkaran insan kaynakları ekip arkadaşlarımıza ve bu girişimleri destekleyen, benimseyen tüm Aksa Akrilik ailesine teşekkür ediyoruz.”

Bu ödüllerin, sektörde ilham verici bir etki oluşturduğuna dikkat çeken Akkim Kimya İnsan Kaynakları Direktörü Gökhan Okutan şunları söyledi: “İnsan kaynakları çalışmalarında oluşturmaya çalıştığımız inovasyonun Türkiye’nin saygın kurumlarınca takdir edilmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu ödülü almamızı sağlayan değerli çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.”

Haftada 4 gün mesai uygulaması Aksa Akrilik tarafından, 1 Ocak-31 Mart 2023 arasında deneme süreci ile başlayarak Nisan ayında kalıcı hale getirilmişti. Şirket eksik çalışılan gün için diğer günlerde ek mesai uygulaması yapmamış, maaş ve yan haklarda da herhangi bir kesintiye gitmemişti.



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