AKS ne demek? AKS sınavı 2021 ne zaman?
AKS sınavına ilişkin bazı detaylar araştırılıyor. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun yayımlanması üzerine birçok soru gündeme getirildi. Adaylık Kaldırma Sınavına girecek olan adaylar, sınava ilişkin birçok sorunun yanıtını arıyor. Peki, AKS ne demek? AKS sınavı 2021 ne zaman? AKS sınav ücreti ne kadar? AKS sınav ücreti ne zaman yatırılacak? AKS sınav giriş şartları nelerdir?
AKS’nin ne demek olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu duyuruldu.
AKS sınavı 2021 ne zaman?
Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 25 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.
AKS sınav ücreti ne kadar? AKS sınav ücreti ne zaman yatırılacak?
AKS sınav ücreti 15 Mart-23 Mart tarihleri arasında ödenecek. Sınav ücreti KDV dahil 140 TL olarak belirlendi.
AKS sınav giriş şartları nelerdir?
Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);
Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları gerekir.
Sınav tarihinde 1 (bir) yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları gerekir.
Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekir.
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