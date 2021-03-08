AKS sınavına ilişkin bazı detaylar araştırılıyor. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun yayımlanması üzerine birçok soru gündeme getirildi. Adaylık Kaldırma Sınavına girecek olan adaylar, sınava ilişkin birçok sorunun yanıtını arıyor. Peki, AKS ne demek? AKS sınavı 2021 ne zaman? AKS sınav ücreti ne kadar? AKS sınav ücreti ne zaman yatırılacak? AKS sınav giriş şartları nelerdir?