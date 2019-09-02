Akrep'in de katıldığı aramada kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan arabada yapılan ve narkotik köpeği Akrep'in de kullanıldığı aramada 40 kilogram eroin ele geçirildi.02 Eylül 2019 Pazartesi 15:52
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı fiziki ve teknik çalışma sonucunda İran'dan Hatay'a uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler takibe aldığı İran plakalı otomobili kent girişinde durdurarak arama yaptı.
Cezaevine gönderildiler
Narkotik dedektör köpeği "Akrep"in de kullanıldığı aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenen 39 paket halinde 40 kilogram eroin ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu M.R, A.O, V.O. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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