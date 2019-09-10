Akrebin soktuğu bebek hayatını kaybetti Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akrebin soktuğu 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akrebin soktuğu 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Yanaloba Mahallesi’nde yaşandı. Evde yatan 2 yaşındaki Aysel’in bağırması üzerine yanına giden aile fertleri, bebeği akrebin soktuğunu fark etti. Aile kendi imkanlarıyla bebeği Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Minik Aysel, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside, bebeğin akrep sokması sonucu öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.