Akrabalar arasındaki silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi

Olay, dün akşam saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Ayrancı kırsal Mahallesi'nde yaşanmıştı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce yaşanan bir meseleden dolayı husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 6 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet K. (50) ve oğlu Hasan K. (15) kaldırıldıkları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti'

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mehmet K.'nın kızı Sümeyye K.(8) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'Cinayet zanlıları Suriye'ye kaçarken yakalandı'

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri cinayet zanlısı olarak aranan Hüseyin ve Ahmet K.'yi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İLKHA)