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Akraba tavsiyesiyle girdiği işte 7 ülkeye ihracat yaptırıyor

Çorum’da kimyager yakının tavsiyesi üzerine tıbbi ve aromatik bitki işleme sektörüne giren Osman Ocaklı, 7 ülkeye ihracat yapıyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 08:45
Akraba tavsiyesiyle girdiği işte 7 ülkeye ihracat yaptırıyor

Çorum’da kimyager yakının tavsiyesi üzerine tıbbi ve aromatik bitki işleme sektörüne giren Osman Ocaklı, 7 ülkeye ihracat yapıyor.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun IPARD II 1.Proje Çağrı Dönemindeki 1,3 milyon lira sözleşme tutarlı tıbbi ve aromatik bitki işleme ve paketleme projesi için başvuran Ocaklı’ya777 bin lira hibe verildi.


TKDK desteğiyle işini büyüten Ocaklı, Organize Sanayi Bölgesine bir yıllık 500 ton ürün işleme kapasitesine sahip tesis kurdu. Tesiste çörek otu, kuşburnu, aspir, üzüm-nar-incir çekirdekleri, ceviz gibi 35 çeşit ürün üzerine soğuk sıkım yöntemi ile yağ ve posa çıkaran Ocaklı, ürettiği ürünleri Amerika başta olmak üzere, Almanya, Kanada, Belçika, Fransa, Bulgaristan ve Suudi Arabistan’a ihraç ediyor. Ocaklı, 2019 yılında ise 1 milyon dolar ihracat hedefliyor.


Kimyager bir yakının tavsiyesiyle 2003 yılında iş dünyasına atıldığını dile getiren Osman Ocaklı, 15 yıldır tıbbi ve aromatik bitki işleme sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.


Amaçlarının en iyi ve en kaliteli ürünü üreterek dünya pazarına sunmak olduğunu dile getiren vurgulayan Ocaklı, “Firma olarak tesiste tıbbi ve aromatik bitki ile tohumların yağlarını çıkarıyoruz. Soğuk pres yöntemiyle ağırlı olarak çörek otu, kuşburnu, aspir, üzüm-nar-incir çekirdekleri, ceviz gibi 35’in üzerinde ürünü işliyoruz. Ürettiğimiz ürünleri hem yurt içi ve yurt dışına satıyoruz" dedi.


2015-2017 yılları arasında Amerika’ya ihracatla birlikte Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 şirket arasında 59. olduklarını anlatan Ocaklı, bunun kendilerini daha fazla ve azimle çalışmaya teşvik ettiğini dile getirerek, “2017 yılı sonunda TKDK’ya müracaat ederek Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin metrekareden oluşan bir alana yeni fabrikamızı inşa ettik. Şuan ki hedefimiz daha fazla ülkeye daha fazla ürün ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.


Tıbbi ve aromatik bitki işlemenin yanı sıra Çorum’da tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini teşvik ettiklerini anlatan Ocaklı, "İyi ham madde bize pazar kazandırıyor. Bu nedenle ilimizde, alım garantili sözleşmeli üretim modelini, aynı zamanda tohum ve teknik destek vererek uygulamaya başladık. Böylece Çorum’da tıbbi ve aromatik bitki ekilişlerinin ve çeşitliliğinin artmasına da katkı sunuyoruz. İşimizi seviyoruz. Bölgemizde ağırlıklı olarak çörek otu ekimi ağırlı olarak yapılmakta. Bu yıl ekim alanı 5 bin dönüme kadar çıktı. Bunun yanında lavanta üreticilerini de destekliyoruz. Bu çeşitliliğin artırılması için her türlü desteğe hazırız. Bunun içinde her türlü desteğe hazırız. Amacımız yerli üretim. Ürettiğimiz ürünleri de pazarlayabilmek.Şuan 7 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızıartırmak için yurt içinde ve yurt dışında fuarlara katılıyoruz. Büyümek için daha çok çaba sarf edip başarılı olacağız” şeklinde konuştu.


İş dünyasının yanı sıra havacılıkla da uğraştığını söyleyen Ocaklı, “Ultra light pilotuyum. Kendime ait 2 kişilik uçağım var. Bunu sportif olarak kullanmanın yanı sıra Ankara’dan Çorum’a iş icabı da kullanıyorum. Sportif havacılığın ülkemizde daha da gelişmesini temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 08:45
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