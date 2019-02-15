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AKO Akü'den, Transfüzyon teknolojisine yatırım

AKO Akü, dünyada sayılı ülkede kullanılabilen Transfüzyon teknolojisini, 8 milyon liranın üzerindeki yatırımla Çankırı'da yer alan üretim tesisinde devreye soktu

15 Şubat 2019 Cuma 10:37
AKO Akü'den, Transfüzyon teknolojisine yatırım

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde yer alan AKO Akü, dünyada sayılı ülkede kullanılabilen Transfüzyon teknolojisini, 8 milyon liranın üzerindeki yatırımla Çankırı'da yer alan üretim tesisinde devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akünün ömrünü uzatan ve son kullanım gününe dek yüksek performans sunan Transfüzyon Teknolojisi, aynı zamanda üretim maliyetlerine getirdiği iyileşme sayesinde, AKO Akü'nün ihracat alanında rekabet gücüne katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim modelleriyle üretim yapan Türkiye’nin tek üreticisi AKO Akü'nün, 2019 yılı başından itibaren, Transfüzyon teknolojisini de seri üretimde devreye alarak, öncü konumunu daha da pekiştirdiğini belirtti.

Büyükkalender, "Ar-Ge ve ekipman alanında 8 milyon liranın üzerinde yatırım ve 3 yıla yayılan çalışmalar sonrasında başarıyla devreye aldığımız ve 2019 yılı başından itibaren seri üretimde kullanmaya başladığımız Transfüzyon Teknolojisi, akünün ömrünü yüzde 28'e varan oranda uzatıyor ve son güne dek, super power olarak tabir edilen yüksek performansta kullanım sağlıyor. Tüketicilerimiz, artık bu avantajlara sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Dünyada çok az sayıda ülkede kullanılabilen Transfüzyon teknolojisinin, üretim maliyetlerine de olumlu etki yaptığını belirten Büyükkalender, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada sınırlı sayıda üreticinin kullanabildiği Transfüzyon Teknolojisi, üretim maliyetlerimizde yüzde 2’nin üzerinde iyileşme sağladı. İlk bakışta bu rakam çok yüksek gözükmese de, özellikle ihracat pazarlarımızda küresel rakiplerimize karşı bize önemli avantaj sağlıyor. Bu teknolojiyi, ekstrem kullanım özellikleri sunan ihracat pazarlarımızdan Kuveyt'te 50°C'nin üzerinde, Rusya‘da -35°C'nin altında seyreden hava sıcaklıklarında, sahada test ettik ve başarılı sonuçlar aldık. Saha testleri öncesi laboratuvar çalışmalarını ise, daha da ekstrem koşullarda, + 75 ile -40°C'nin arasında değişen sıcaklıklarda gerçekleştirdik."

Büyükkalender, AKO Akü fabrikasının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi statüsüne sahip olduğunu belirtti.

Ar-Ge çalışmalarıyla sektörde küresel rekabette ön plana çıkacak atılımlar için sürekli bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Büyükkalender, "30 konu başlığında araştırma çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan 7'sinde 1 yıl içinde sonuç alabilecek seviyeye geldik. Bunlardan bazıları, Türkiye açısından da stratejik önem taşıyor ve hatta sektörümüzde dünyada ilk olacak çalışmalar olma özelliğine sahip bulunuyor. Bu çalışmalarda başarılı sonuçlara imza atıp, ülkemizi küresel rekabet arenasında ön plana çıkaracak adımları atma konusunda azimliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:37
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