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Akne problemine dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
Akne problemine dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cilt, hormon değişikliklerinden doğrudan etkilenen bir organdır. Hormonsal değişiklikler kişinin cilt ve vücut tipini belirler” dedi.


Ergenlik döneminde özellikle akne probleminin sık görüldüğünü kaydeden Dr. Ata Nejat Ertek, “Akne sorunu kişiye göre de değişir, kimi çok hafif atlatırken kiminin ise ağızdan ilaçlar kullanması gerekebilir. Araştırmalar akne sorunu ile hormonların (özellikle testosteron hormunu) yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Ergenlikte hormonların devreye girmesi ile tüm vücutta değişiklikler yaşandığı gibi yağ bezleri de testosteron hormonu tarafından uyarılıp büyüyor ve daha fazla yağ salgılamaya başlıyor. Bu da ciltte akne oluşumunu ve yağlanmayı kolaylaştırıyor. Sivilceye yol açan neden ise cildin yüzeyindeki yağ değil, kıl köklerinde birikip dışarıya atılamayan aşırı yağdır. Aknenin şiddetine bağlı olarak dermatoloji uzmanı uygun tedaviyi belirler” diye konuştu.


Dr. Ata Nejat Ertek, hamilelik döneminde kloazma (veya hamilelik maskesi olarak da bilinir) adı verilen kahverengi ve sarımtırak yamalar yüzünüzün her yerinde görülebildiğini ifade ederek, “Fakat daha çok alın, üst yanak, burun ve çenede görülür. Kloazma önlenemez fakat melanin üretimini daha fazla uyaran ultraviyole ışınlarına (güneş gibi) kalmayı sınırlayarak bu lekeli, siyah noktaların yoğunluğunu en aza indirebilirsiniz.Bu özel dönemde de akne problemlerine rastlanabilir.Artan hormon düzeyleri ciltte yağlanmayı da tetikler ve akne ortaya çıkabilir. Gebelik sonrası genellikle cilt tamamen eski haline yani normale döner” dedi.


Menopoz döneminde östrojen üretiminin düşmesi ile birlikte cildin yaşlanmasının hızlandığını vurgulayan Dr. Ata Nejat Ertek, “Ciltte, kaslarda ve kemiklerde bulunan, yeni hücrelerin oluşmasını sağlayan doğal bir protein olan kolajenin, menopoz döneminde azalmaya başlaması ile birlikte cilt incelir.Cilt inceldiği için yavaş yavaş elastikliğini kaybederek sarkmaya başlar.Cilt kuruluğu sırtta ve eklemler etrafında çok belirgindir ve rahatsız edici kaşıntılara sebep olabilir. Bu şikayetler kuru ortamlarda ve kış aylarında belirgin artış gösterir. Bu dönemde cilt sağlığınız için bol bol su için. Menopozdan itibaren cilt inceldiği için, güneşten korunma daha da önemlidir. Bu nedenle yüksek faktörlü güneşten koruyucu ürünleri seçin.Ayrıca cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kullanın.Bunların dışında ameliyatsız yüz germe,Botox uygulamaları, kırışıklıklar içine dolgu enjeksiyonu ve mezoterapi gibi diğer tedavi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
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