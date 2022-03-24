Aklınca ‘İslam’ı çağa uydurmaya çalışan’ yazardan İhsan Şenocak’a inanılmaz sözler

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, uçaklarda alkol tüketilmesine karşı çıkarak, kamuoyunda büyük beğeni toplayan bir açıklama yaptı. Şenocak, “Yurt dışına çıktığın zaman uçağın içindeki hostes içki servisi de yapıyor. Uçağın içini meyhaneye çevirmişler. Yanındaki adam içiyor. Ona 'dur' diyeceksin. Yanındaki adama 'benim yanımda içme' diyeceksin. Yanındaki ayyaş adamla yolculuk edilmez. Hayatımda meyhaneye girmedim. İçince sarhoş olacak bu adam. Ne konuşacağı, ne yapacağı belli değil. Git nerede zıkkımlanıyorsan, orada zıkkımlan.” ifadelerini kullandı.

Kamuoyu Şenocak’ın bu sözlerini desteklese de, azgın azınlık ve medya uzantıları rahatsız oldu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da, İhsan Şenocak’ın insanları İslam’dan soğuttuğunu savunarak akılalmaz bir yazı yayınladı.

Ahmet Hakan’ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

İHSAN Şenocak diye bir hoca var. Sarığıyla, cübbesiyle kürsüden şunları söylemiş:

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“Uçakta içki içiliyor. Ben mecbur muyum sarhoşun yanında oturmaya? Yanınızdaki adam içki içiyorsa dur diyeceksiniz. Ayyaş bir adamın yanına beni oturtmayın, diyeceksiniz. Gitsin nerede zıkkımlanacaksa orada zıkkımlansın.”

Ben İhsan Şenocak’ın yerinde olsam...

İnsanlara bunu değil, şunu tavsiye ederdim:

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“Uçakta yanınızda içki içiliyor. İçki içen bir insan, sizin düşmanınız değildir. Onu yargılamayın. Tam tersi, diyalog kurun. Kendinizi anlatın. Yaklaşımınızı anlatın. İnancınızı anlatın. Ola ki bir gram da olsa karşınızdakini etkilersiniz. Bu yol, zor bir yoldur ama çok hayırlı bir yoldur.”

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Eğer amaç, milleti İslam’dan soğutmaksa...

Birincisi yapılır.

Eğer amaç, milleti İslam’a ısıtmaksa...

İkincisi yapılır.

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İhsan Şenocak, genel olarak soğutma görevini üstlenmiş görünüyor.