Aklınca 28 Şubat darbesini küçümsedi! CHP'den Deniz Gezmiş ikiyüzlülüğü

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10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin güdümüne giren CHP'de Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aklınca Türk siyasi tarihe kara leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesini sıradan bir olaymış gibi geçiştiren Günaydın, "28 Şubat gündemi var ona değineceğiz ama çok daha önemli bir konu var onunla başlamak isterim." dedi.

Gökhan Günaydın, sözlerinin devamında ise idam edilmesi yönünde oy kullanarak ölümüne zemin hazırladıkları şehir eşkıyası Deniz Gezmiş'i andı.

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Günaydın "Bugün Deniz Gezmiş'in 74'üncü doğum yıl dönümü. Sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Yolu yolumuzdur, ışıklar içinde uyusun" ifadelerini kullandı.

Mide bulandıran ikiyüzlülük

CHP, Deniz Gezmiş ve beraberindekilerin idam edilmesi yönünde oy kullanarak, adeta suç makinesine dönen şehir eşkıyalarının ölümüne zemin hazırlamıştı.

Şimdi solculardan oy almak için söz konusu kişileri savunan CHP'nin ikiyüzlülüğü yine mide bulandırdı!..