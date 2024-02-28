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Gündem Aklınca 28 Şubat darbesini küçümsedi! CHP'den Deniz Gezmiş ikiyüzlülüğü
Gündem

Aklınca 28 Şubat darbesini küçümsedi! CHP'den Deniz Gezmiş ikiyüzlülüğü

Yeniakit Publisher
2024-02-28 18:37:00 -

Aklınca 28 Şubat darbesini küçümseyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, idam edilmesi yönünde oy kullandıkları şehir eşkıyası Deniz Gezmiş'i andı ve "Yolu yolumuzdur, ışıklar içinde uyusun" dedi.

 yeniakit.com.tr 

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin güdümüne giren CHP'de Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

 

Aklınca Türk siyasi tarihe kara leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesini sıradan bir olaymış gibi geçiştiren Günaydın, "28 Şubat gündemi var ona değineceğiz ama çok daha önemli bir konu var onunla başlamak isterim." dedi.

Gökhan Günaydın, sözlerinin devamında ise idam edilmesi yönünde oy kullanarak ölümüne zemin hazırladıkları şehir eşkıyası Deniz Gezmiş'i andı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Günaydın "Bugün Deniz Gezmiş'in 74'üncü doğum yıl dönümü. Sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Yolu yolumuzdur, ışıklar içinde uyusun" ifadelerini kullandı.

Mide bulandıran ikiyüzlülük

CHP, Deniz Gezmiş ve beraberindekilerin idam edilmesi yönünde oy kullanarak, adeta suç makinesine dönen şehir eşkıyalarının ölümüne zemin hazırlamıştı.

Şimdi solculardan oy almak için söz konusu kişileri savunan CHP'nin ikiyüzlülüğü yine mide bulandırdı!..

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