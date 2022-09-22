Aklı Sedat Peker vermiş! Emre Olur'un "cahillik ettim" sözlerinin perde arkası...

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BAE'ye sığınan firari mafya Sedat Peker'in sözde basın danışmanı Emre Olur tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Peker, avukatı Ersan Barkın ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Emre Olur'a akıl vermiş!

Barkın, Peker'in kendisine aktardıklarını şöyle anlattı:

Sayın Sedat Peker gün içerisinde tutuklanan sayın Emre Olur ile ilgili kendisini seven veya sevmeyen bazı çevrelerin yaptıkları yorumlardan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Emre Olur Abu Dhabi’den uçağa binmeden önce kendisi ile telefonla görüşmüş. Emre Olur’a "Emniyette sana kötü davranabilirler. Bu yüzden, sosyal medya hesabımın Sedat Peker tarafından kullanılmasının hukuken suç olduğunu değerlendiremedim, cahillik yaptım" demesini Emre Olur’dan kendisinin istediğini söyledi.

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Bütün dostlarına olduğu gibi Emre Olur’a da koruma içgüdüsü ile yaklaştığını, bu yönde ifade vermesini istediğini ifade etti. Ancak sosyal medyada ve bazı basın organlarında yapılan yorumları görünce açıklama yapma zorunluluğu hissettiğini söyledi. Sayın Peker’e neden böyle bir istekte bulundunuz diye sordum. "Bedel ödenecekse en önde olmak isterim, alkış alınacaksa tüm dostlarım ortak olmalı. Bu felsefem nedeniyle yanlış yorumlamaya neden olacak bir durum ortaya çıktı" dedi. İfadesindeki bir kelimenin bu şekilde yorumlanması Emre Olur için de adil değil. Mevzunun nedeni cehalet değil de koruma içgüdüsü. Bu arada Emre Olur’u cezaevinde ziyaret edecek meslektaşım da yarın ifade sürecine dair açıklama yapacağını iletti.