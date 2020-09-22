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Ekonomi Akkuyu'nun ikinci ünitesinde reaktör ve türbin binalarının temeli atıldı
Ekonomi

Akkuyu'nun ikinci ünitesinde reaktör ve türbin binalarının temeli atıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:12:18 -
Akkuyu'nun ikinci ünitesinde reaktör ve türbin binalarının temeli atıldı

İSTANBUL (AA) - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesinde, reaktör ve türbin binalarının temel plakaları için yürütülen beton dökme çalışmaları tamamlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, santralin ikinci güç ünitesinde reaktör binası temel plakasının en iyi şekilde sertleşmesini sağlamak için temele 2 bin 451 ton betonarme demiri döşendi. Söz konusu demir miktarı, Eyfel Kulesi'ndeki tüm metal yapıların ağırlığının üçte birine eşit seviyede bulunurken, betonarme demirinin tasarlanan konumda tutulması için metal karkas kullanıldı.

Alanı 6 bin 864 metrekare, yüksekliği 2,6 metre, derinliği ise 78 metrenin üzerinde olan temel plakasına 17 bin metreküp beton döküldü.

Akkuyu NGS sahasında, reaktör binası temel plakasındaki beton dökme çalışmalarıyla birlikte türbin binası temelini oluşturma çalışmaları da sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında, türbin binasının temeline 3 bin 200 ton donatı konuldu, 363 destekleyici karkasla temel plakası güçlendirildi.

Böylece, reaktör ve türbin binalarının temel plakaları için yürütülen beton dökme çalışmaları tamamlandı.

Temel oluşturma çalışmaları yapılan türbin binasında, enerji üretimine ilişkin sistemler ve ekipmanlar yer alıyor. Bu ekipmanlar arasında, türbin tesisi, suyu gaz katışıklarından arındırmaya yönelik bir cihaz olan degazör, besleme suyu pompası ve yardımcı ekipmanlar bulunuyor. Türbin binasında, su buharının termal enerjisi rotasyon enerjisine ve ardından da jeneratörde elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Yapının güvenliği herhangi bir nükleer santral tesisinde olduğu kadar sıkı tutuluyor. Alanı 5 bin 814 metrekare olan beton plakasının derinliği eksi 12,5 ile eksi 7,1 metre arasında, temel plakasının yüksekliği ise 2 ile 5,4 metre arasında değişiyor.

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