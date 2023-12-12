  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’de bu da oldu! Ağlamaklı, sesi titreyen ihtiyarlar bir anda saldırgan kuduz köpeklere dönüşebiliyor

İslam Memiş ‘Bu fırsatlar her zaman gelmez’ diyerek duyurdu!

İmamoğlu bile buna şaşırmıştır! O karar, herkesi şoke etti! “Breh! Breh! Breh” diye duyurdu

Hayırdır mafya mısınız? Türk futbolu bunlardan temizlensin

Dünya otomotiv devi Renault’dan flaş “Türkiye” adımı! Apar topar bunu yapma kararı aldılar

Erdoğan, topu tam 90’a taktı! O namussuzlara büyük şok! Bu millet, işte bu yüzden senin arkanda Reis

Gölün hemen yanında 540 milyar dolarlık 'beyaz altın' keşfedildi! Her yerden fışkırıyor

Bunlar süper ahmak! Zevzekliğin dik alasına işte böyle imza attılar! Yavşak kadar cücüğe teslim olup, uşaklık ediyorlar

Kripto Para Platformu Stablex satıldı bakın hisselerini kim aldı

Erdoğan’dan jeneriklik gol! O uyanıklar, işte şimdi çok fena çuvallayacak! Reis ellerinden böyle aldı
Ekonomi Akkuyu'dan müthiş haber
Ekonomi

Akkuyu'dan müthiş haber

Yeniakit Publisher
2023-12-12 13:19:00 -
Akkuyu'dan müthiş haber

Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumundan (NDK), santralin ilk reaktörünün işletmeye alınması için gerekli izni aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, izin için gereken başvuru belgelerinin ilki 17 Mart'ta, ikincisi ise 24 Ağustos'ta NDK'ye sunuldu.

Söz konusu izinle, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının son aşaması olan ve santralin güvenli bir şekilde işletilmesine temel teşkil eden başlatma, ayarlama ve çalıştırma süreçlerine geçilebilecek.

Daha sonra ilk güç ünitesinin işletilmesi için gerekli lisansın alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. Lisansın alınmasıyla, nükleer yakıtın reaktöre yüklenmesi ve devreye alma öncesi kontrol işlemlerinin başlatılması sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, sürece ilişkin "NDK'nin Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin işletime alınması için izin verme kararı, Türk mevzuatının ve NGS inşasına yönelik uluslararası standartların tüm gerekliliklerini yerine getirdiğimizi ve ilerlemeye hazır olduğumuzu teyit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zoteeva, NDK uzmanları dahil, iznin alınmasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ettiğini belirterek, "Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye alınmasına izin verilmesiyle projenin gelişiminde yeni, önemli ve daha da sorumluluk gerektiren bir aşamaya giriyoruz." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Birinci Yardımcısı Kirill Komarov da bu yılın proje açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Gelecek dönemde projenin tamamlanması için yapılacak çok fazla iş olduğuna işaret eden Komarov, şunları kaydetti:

"Şu anda birinci ünitenin ana inşaat işleri tamamlanıyor ve buna paralel olarak başlatma, ayarlama ve çalıştırma işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzde tüm sistemlerin işlevselliğini test edecek uzun bir dönem var. Tüm teknik düzenlemelere ve güvenlik gerekliliklerine uyarak bütün bu çalışmalar ciddi sorumluluk ve netlikle yapılmalıdır. Bu çok önemli bir adım. Ayrıca, bu üniteyi yönetecek personelin eğitiminin tamamen Rus-Türk projesi mantığına dayandığına dikkatinizi çekmek isterim. Üniversitelerimizde Türk öğrencilerin eğitimi için her yıl kontenjan ayırıyoruz. Proje açısından önemli bir konu da şu ki santralin devreye alma sürecinde Türk vatandaşları da aktif rol alıyor."

Akkuyu Nükleer AŞ’de 2028'e kadar bütün santraller devreye alınacak
Akkuyu Nükleer AŞ’de 2028'e kadar bütün santraller devreye alınacak

Ekonomi

Akkuyu Nükleer AŞ’de 2028'e kadar bütün santraller devreye alınacak

Akkuyu NGS’de kritik aşama tamamlandı
Akkuyu NGS’de kritik aşama tamamlandı

Ekonomi

Akkuyu NGS’de kritik aşama tamamlandı

Akkuyu'dan flaş açıklama az önce geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular
Akkuyu'dan flaş açıklama az önce geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Ekonomi

Akkuyu'dan flaş açıklama az önce geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Akkuyu NGS'den büyük adım: tarihi kutup vinci faaliyete geçti! Türk enerji şirketi yeni sahipleri oldu
Akkuyu NGS'den büyük adım: tarihi kutup vinci faaliyete geçti! Türk enerji şirketi yeni sahipleri oldu

Ekonomi

Akkuyu NGS'den büyük adım: tarihi kutup vinci faaliyete geçti! Türk enerji şirketi yeni sahipleri oldu

Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı
Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı

Ekonomi

Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamamlandı

Dünyayı titretecek gelişme! Akkuyu'dan flaş açıklama az önce geldi: Tüm dünyaya böyle duyurdular
Dünyayı titretecek gelişme! Akkuyu'dan flaş açıklama az önce geldi: Tüm dünyaya böyle duyurdular

Ekonomi

Dünyayı titretecek gelişme! Akkuyu'dan flaş açıklama az önce geldi: Tüm dünyaya böyle duyurdular

Akkuyu Nükleer Santrali'nden müjdeli haber
Akkuyu Nükleer Santrali'nden müjdeli haber

Ekonomi

Akkuyu Nükleer Santrali'nden müjdeli haber

Akkuyu NGS’de Açık Kapı Günü
Akkuyu NGS’de Açık Kapı Günü

Ekonomi

Akkuyu NGS’de Açık Kapı Günü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23