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Ekonomi Akkuyu’da bir ekipmanın daha sahaya sevki tamamlandı
Ekonomi

Akkuyu’da bir ekipmanın daha sahaya sevki tamamlandı

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS), buhar türbin ünitesinin büyük boyutlu bileşeni sahaya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:34:00 -
Akkuyu’da bir ekipmanın daha sahaya sevki tamamlandı

107 tondan fazla ağırlığa ve 12 metreden fazla uzunluğa sahip yüksek ve orta basınçlı silindir rotoru, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli General Electric şirketinin şubesi olan Fransa’daki GE Steam Power tarafından üretildi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, “Arabelle buhar türbini için silindir rotorunun Akkuyu NGS inşaat sahasına teslimi, projemizin Rusya ve Türkiye ile sınırlı kalmadığını, geniş uluslararası erişimini açıkça gösteren bir olaydır” ifadesini kullandı. Butckikh, projenin üreticileri, ekipman tedarikçileri ve katılımcı listesinin, birçok ülkeden firmaları içerdiğini belirterek, “Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İspanya, Polonya ve Japonya’dan pompalama, ısı değiştirici, elektrik-teknik ve diğer yardımcı ekipmanların üretimi için siparişler verilmiştir. Sahadaki inşaat çalışmalarının bağımsız teknik denetimi, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın 17 ülkesinde faaliyet gösteren uluslararası mühendislik grubu Assystem tarafından gerçekleştiriliyor” değerlendirmesinde bulundu.

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