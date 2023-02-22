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Gündem Akkuyu Nükleer AŞ'den o iddialar hakkında açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
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Akkuyu Nükleer AŞ'den o iddialar hakkında açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Akkuyu Nükleer AŞ, deprem bölgesine giden gönüllülerin işten çıkarıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 22:53:00 -
Akkuyu Nükleer AŞ'den o iddialar hakkında açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Akkuyu Nükleer AŞ, sosyal medyada yer alan ve deprem bölgesine giden gönüllülerin işten çıkarıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, devletler arası bir projenin uygulanma sürecini olumsuz etkileyen ve gerçeği yansıtmayan her türlü yayının yakından takip edildiği bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin, iddiaları ortaya atanlar hakkında gerekli yasal başvuruları yapma hakkını saklı tuttuğu aktarılan açıklamada, "Akkuyu Nükleer AŞ olarak yaşadığımız büyük afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı bu büyük acıyı birlikte göğüslemek için elinden gelen yardımı ve gayreti sergileyerek Akkuyu NGS sahasında yürütülen inşaat ve montaj çalışmalarının proje takvimine uygun olarak sürdürülmesi ve böylelikle Türkiye'nin kısa bir sürede dünya nükleer topluluğuna üye olması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bugün sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan, deprem bölgesine giden gönüllülerin işten çıkarıldığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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