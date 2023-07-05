Akkuyu Nükleer A.Ş uluslararası AtomSkılls şampiyonasına katıldı

Rusya'daki en büyük nükleer endüstri şampiyonası olan AtomSkills, 9 ülkeden yaklaşık 2.000 katılımcıyı bir araya getirdi. Yarışmacılar 40 ayrı mesleki yeterlilik dalında yarıştı. AKKUYU NÜKLEER takımı da radyasyon izleme, kimyasal laboratuvar analizleri, enerji tesislerinin teknolojik sistemleri, çevre sorunları, elektrik tesisatı ve mühendislik olmak üzere 6 özel kategoride yer aldı. Akkuyu NGS Projesi, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin şantiyesinde çalışan deneyimli Rus uzmanlar ve genç Türk mühendisler tarafından sunuldu.

“Takımımız şampiyonaya ilk kez katılarak muazzam bir profesyonel deneyim kazandı”

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Radyasyon Güvenliği Departmanı Uzmanı Berk İlbay, şampiyonayla ilgili izlenimlerini şu sözlerle paylaştı: “İşe başlamadan önce Akkuyu NGS personel yetiştirme programına katıldım ve Rusya'nın en iyi üniversitelerinden birinde eğitim gördüm. Nükleer endüstride aranan bir meslek ve deneyim sahibi oldum. Bu yüzden çok mutluyum. Üniversitede epeyce ders çalıştık, şimdi iş yapıyoruz ve AtomSkills'e katılma fırsatımız oldu. Bu tarz büyük ölçekli bir etkinlik, herkesin en iyi niteliklerini göstermeye imkân veriyor. Takımımız şampiyonaya ilk kez katılarak muazzam bir profesyonel deneyim kazandı. Harika ve dostane atmosferde geçen şampiyonada diğer şirketlerden meslektaşlarımızla tanıştık ve dünyanın en büyük nükleer şantiyesinde çalışma deneyimlerimizi paylaştık!”

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Departmanı’nda uzman olarak görev yapan Seda Yürekli de sektörel şampiyonaya katılma deneyimini şöyle anlattı: “Şampiyonanın ölçeğine ve atmosferine hayran kaldım! 4 gün süren yarışmalarda ilginç görevlerle karşılaştık, birçok meslektaşımızla tanıştık. Tüm bunlar bize pozitif enerji verdi. AtomSkills'te edindiğim bilgi ve deneyimi Türkiye Cumhuriyeti için yeni olan nükleer alanda uygulamaktan memnuniyet duyacağım. Bu tür yarışmalar elbette profesyonel olarak büyümeye de yardımcı olacaktır.”

AtomSkills şampiyonası, profesyonel bir ortam geliştirme amacını taşıyor. Yarışmalar, farklı nesillerden nükleer uzmanları arasında bilgi ve deneyim alışverişine de katkıda bulunuyor. Şampiyona, katılımcılara kariyer gelişimi için de ek fırsatlar sunuyor.