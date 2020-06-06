Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanlarından çevre temizliği

MERSİN (İHA) – Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) inşaat sahası çalışanları tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sahanın bulunduğu Büyükeceli Mahallesinde çevre temizleme etkinliği düzenlendi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları ile birlikte ana yüklenici Titan2 Ic İçtaş İnşaat A.Ş. ortak girişim temsilcileriyle birlikte yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte, mahalledeki çöpler toplanarak, çevre koruma farkındalığına dikkat çekildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, çevre temizleme etkinliği ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Büyükeceli’nin, Akkuyu NGS inşaat sahasında görev yapan şirket çalışanlarının evi haline geldiğini vurgulayan Frolov, “Yerel sakinlerle birlikte evimizi düzenli tutmak istiyoruz. Sokağa çıkıp çöp toplamak, kendi evimizi korumayı ifade eder ve bu her birimizin farkına varması gereken bir gerekliliktir. Dünyamız, insanoğlunun ortak bir evidir, her birimiz onun temizliğinden sorumluyuz. Tüm elektrik üretim yöntemleri içinde çevreye en az etki eden nükleer enerjidir. Nükleer enerji santrallerinde çalışan ve nükleer teknolojileri destekleyen herkes doğanın korunmasına katkıda bulunmaktadır. Doğa, kaynaklarını, güzelliğini ve ihtişamını bizlere cömertçe sunuyor. Bizler de onu korumalıyız. Gelecek nesillerin yaşaması için gereken elverişli koşulları ancak bu şekilde koruruz” dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında görev alan çalışanlar tarafından düzenli olarak çöp toplama etkinlikleri düzenleniyor. Bu kez düzenlenen etkinlik, salgına karşı gerekli önlemler alınarak gerçekleştirildi.