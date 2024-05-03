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Ekonomi Akkuyu NGS’nin 1’inci ünitesine nakliye kilidi monte edildi
Ekonomi

Akkuyu NGS’nin 1’inci ünitesine nakliye kilidi monte edildi

Yeniakit Publisher
2024-05-03 21:17:00 -
Akkuyu NGS’nin 1’inci ünitesine nakliye kilidi monte edildi

Türkiye’nin nükleer enerji yolunda yeni bir aşama daha geçildi ve nakliye kilidi montajı gerçekleştirildi. Nakliye kilidi reaktörün bakımını yapmak, nükleer yakıtı yüklemek ve boşaltmak için tasarlandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci ünitesinde nakliye kilidi tasarım konumuna yerleştirildi. Tesislerin dış ortamdan izolasyonunu sağlayacak olan kilit, aynı zamanda nükleer malzemelerin ve reaktör bölmesi ekipmanlarının güvenli bir şekilde taşınmasına da yardımcı olacak.

Her iki tarafı kapalı 14 metrelik silindirik bir hazne olan nakliye kilidi, oldukça ağır ve büyük boyutlu bir ekipman olma özelliği taşıyor. Reaktör bölmesinin sızdırmazlığını sağlayabilmek için kapıların dönüşümlü olarak açılmasını sağlayan kilidin ağırlığı 260 tonu, çapı ise 7 metreyi buluyor.

Paletli bir vinç kullanılarak monte edilen nakliye kilidi sayesinde Akkuyu NGS uzmanları, 1’inci ünitenin işletilmesi ve bakımı için gerekli olan buhar jeneratörlerine, reaktör üst parçasına, ana sirkülasyon pompalarına, birincil devre boru hatlarına ve diğer yüksek teknolojili ekipmanlara güvenli bir şekilde ulaşabilecek. Santralin çalışma aşamasında, kullanılmış nükleer yakıt içeren konteynerler, taze yakıtların bulunduğu variller ile taşıma ve işleme ekipmanları nakliye kilidinden taşınacak.

Ürün, yalnızca yetkili personelin iç mekâna erişimini sağlamak için özel erişim kontrol sistemleriyle donatıldı.

İyonlaştırıcı radyasyon dedektörleri de güvenilir ve emniyetli çalışmayı sürdürmek için kilidin içerisine yerleştirilmiş durumda. Ekipman bakım ve onarımı için de kullanılarak zamandan tasarruf edilmesine yardımcı olacak olan nakliye kilidi, Akkuyu NGS'nin daha verimli çalışmasına destek olacak.
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Konuya ilişkin açıklama yapan Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “Önemli bir teknolojik operasyonu daha tamamladık. Nakliye kilidi, reaktörün iç koruma kabuğunun gücünü büyük ölçüde artıran, güçlü metal kablolardan oluşuyor. Önümüzdeki günlerde ekipmanın ön gerilme testlerine başlamayı planlıyoruz. Bu, Akkuyu NGS projesindeki Rus ve Türk uzmanların koordineli ve yoğun emek harcayarak gerçekleştirdikleri çalışmaların bir sonucudur.” dedi.

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