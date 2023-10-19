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Ekonomi Akkuyu NGS'den büyük adım: tarihi kutup vinci faaliyete geçti! Türk enerji şirketi yeni sahipleri oldu
Ekonomi

Akkuyu NGS'den büyük adım: tarihi kutup vinci faaliyete geçti! Türk enerji şirketi yeni sahipleri oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-19 23:31:00 - 2023-10-19 23:48:33
Akkuyu NGS'den büyük adım: tarihi kutup vinci faaliyete geçti! Türk enerji şirketi yeni sahipleri oldu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) 390 ton kaldırma kapasiteli ilk kutup vincinin işletmeye alındığı duyuruldu. Vincin, Akkuyu NGS’nin 1’inci güç ünitesinin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında kullanılacağı belirtildi. Türk enerji şirketi yeni sahipleri oldu

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, kutup vincinin işletmeye alınmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Nükleer reaktörün montajı için taşıma ve teknolojik işlemleri yürütmek üzere kullanılacak olan kutup vinci, devreye alma testlerini başarıyla geçti ve artık çalışmaya tamamen hazır. Bu vinç, çok aşamalı nükleer reaktör montaj sürecine ve ardından fiziksel başlatma aşamalarına dahil olacak. Vinç, köprü, servis arabası, dokunmatik ekranlı kontrol kabini, reaktör bölmesinin basınçlı alanının dışında ayrı bir odaya monte edilen özel kontrol kabinleri gibi çeşitli bileşenlerden oluşan karmaşık bir teknolojik mühendislik yapısıdır. Burada da yine her zaman olduğu gibi önceliğimizin güvenlik olduğunu belirtmek isterim. Bu tür vinçlerin kullanımında sadece deneyim ve beceriye sahip özel eğitimli ve sertifikalı operatörlerin vinci kullanmasına izin verilmektedir.”

KUTUP VİNCİ HAKKINDA!

Kutup vinci, ya da diğer adıyla dairesel köprü vinci, reaktör bölmesinin en önemli mekanizmalarından biri olarak kabul ediliyor. Reaktörün ikmali ve bakımı için kullanılacak olan vinç, buradaki kaldırma ve taşıma işlemlerinin yanı sıra nükleer yakıtın reaktöre yüklenmesinden sorumlu olan özel bir yeniden yükleme makinesinin çalışma alanına teslim edilmesinde ve çeşitli ekipmanların taşınmasında da görev alacak. Reaktör binasının üst silindirik kısmına monte edilmiş dairesel bir ray yolu üzerinde hareket edecek olan vincin mekanizması, taşıma işlemlerini reaktör binasının merkezindeki herhangi bir noktada yapabilme imkanı sunuyor. Vincin üzerinde bulunduğu mekanizma da uzunluğu 41,5 metre olan bir köprü boyunca hareket edebiliyor.

İşletmeye almaya hazırlık sırasında ana taşıma mekanizmasının statik testleri 487,5 tonluk simüle edilmiş yükle gerçekleştirildiği belirtirken, vincin tüm bileşenlerinin toplam ağırlığı ise yaklaşık 500 ton olduğu ifade edildi.

Öte yandan Akkuyu NGS'nin güvenliğinde önemli bir aşama daha tamamlandı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde Rosatom tarafından kurulumu devam eden Türkiye'deki ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ünitesinde kullanılmak üzere üretilen kor tutucu, tasarlanan konumuna yerleştirildi. Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesinde Kor Tutucunun kurulumunun tamamlanmasıyla reaktör şaftının da inşası hızlanacak

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