Akkuyu NGS’de Açık Kapı Günü

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında “Açık Kapı Günü” etkinliği düzenleniyor.Bugün saat 16.00’da başlayacak etkinlik, izleyiciler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. İzleyiciler etkinlik sayesinde, Türkiye'nin ilk NGS projesi ve nükleer endüstrinin yeni modern teknolojileri hakkında daha fazla bilgi edinebilecek.

Canlı yayın, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'nin resmi YouTube kanalından Türkçe, Rusça ve İngilizce olmak üzere üç dilde izlenebilecek

Canlı yayın, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'nin resmi YouTube kanalından Türkçe, Rusça ve İngilizce olmak üzere üç dilde izlenebilecek. Akkuyu NGS sahasında bulunan ve 1’inci üniteyi panoramik olarak gören bir stüdyodan yapılacak yayında proje yöneticileri, izleyicilere Akkuyu NGS projesi kapsamında 2023 yılında kaydedilen en önemli gelişmeleri ve yakın gelecekteki planlar hakkında bilgi verecek. Etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye’nin dört bir yanından gelen videolu sorular da yanıtlanacak.

Açık Kapı Günü dolayısıyla Rusya’da eğitim almış genç Türk uzmanlar da video turuyla izleyicilere Akkuyu NGS’nin en önemli bölümlerini tanıtacak.

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