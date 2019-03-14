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Akkuyu NGS’de 1’inci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı

Rusya Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından Mersin’de inşası devam eden Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’ye ait 1’inci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı.

14 Mart 2019 Perşembe 13:06
Akkuyu NGS’de 1’inci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı

Rusya Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından Mersin’de inşası devam eden Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’ye ait 1’inci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı.


Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi’nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) bir aşama daha kaydedildi. Birinci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmaları 8 Mart 2019 tarihinde bitirildi. Temel plakasının yapımında 17 bin metreküpten fazla kendiliğinden yerleşen beton kullanıldı. Bu beton türü, bileşimin güvenirliğini ve homojenliğini koruyarak kendi ağırlığı altında yayılıp sıkışma özelliğiyle dikkat çekiyor.


Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Akkuyu NGS’nin inşasında kullanılan tüm teknolojik süreçlerde olduğu gibi 1’inci güç ünitesinin temel plakası beton dökme işlemi de global nükleer enerji topluluğunca belirlenen güncel gereksinimler, UAEA güvenlik standartları ile Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli uluslararası ve ulusal gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmiştir” dedi.


Bu büyük teknolojik aşamanın tamamlanması, Akkuyu NGS inşaat sahasında bu yıl gerçekleşen en önemli gelişmelerden birisi oldu. Birinci güç ünitesi çalışmalarının bir sonraki aşamasında, reaktör binasının iç ve dış duvarlarının inşası gerçekleşecek. Eşzamanlı olarak, yardımcı reaktör binası ve yedek kontrol noktası binasının inşasına yönelik beton temelleri çalışmaları da devam ediyor.


Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından Akkuyu NGS’nin 2’nci güç ünitesi inşası sınırlı çalışma izni Kasım 2018’de alınmıştı. Nükleer adanın güvenliği için önemli olan çalışmalar hariç, ünite tesislerinde çalışmaların yapılmasına imkan sunan sınırlı çalışma izni kapsamında, çalışma dokümantasyonu doğrultusunda mühendislik etüt çalışmaları şimdiden yapılıyor.


Anastasia Zoteeva, “2019 yılında 2’inci güç ünitesi inşaat lisansını almayı planlıyoruz. Sonrasında temel plakası beton dökme çalışmaları başlatılacaktır. Çalışmalar, birinci ünitede aynı aşamada kazanılan deneyimlere dayanılarak gerçekleştirilecektir” diye konuştu.


Bu yıl, saha topoloji hazırlık çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Bugün itibariyle sahanın yaklaşık olarak yüzde 70’i hazır durumda ve geri kalan yüzde 30’luk kısım bu yılın sonuna kadar hazır hale gelecek. Sahada yürütülen yoğun çalışmalarla eş zamanlı olarak, 3’üncü güç ünitesi inşaat lisansı temini için TAEK’e sunulacak belgelerin hazırlık çalışmaları da devam ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:06
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