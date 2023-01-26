Akkim, 50 milyondan fazla insanı temiz su ile buluşturuyor

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, sürdürülebilir gelişim için su kaynaklarının kullanılabilir hale getirilmesinden hareketle ürettikleri su kimyasalları ve filtreler ile 50 milyondan fazla insanın temiz suya ulaştığına dikkat çekti.

Mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar ve barajlardaki doluluk oranlarındaki hızlı düşüşle birlikte kuraklık tehlikesi, su konusunu tekrar gündeme taşıdı. Sürdürülebilir gelişim için su kaynaklarının kullanılır hale getirilmesi ve tekrar kullanımının şart olduğunu söyleyen Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, Akkim’in faaliyet gösterdiği alanlardan biri olan Su Çözümleri’nin ürettiği su kimyasalları ve filtrelerle dünyada 50 milyondan fazla insanın temiz suya ulaştığına işaret etti.

Sınırlı sayıdaki kaynakların korunması için önceliklerden birinin de çevreye duyarlı üretim olması gerektiğinin altını çizen Kipri “Bu düşünce ile çalışmalarına başladığımız Ultrafiltrasyon Membran Modülü yatırımımız ile şimdilerde ileri teknoloji su arıtma sektöründe önemli bir konumdayız. Bu teknoloji ile her yıl 1 milyar metre küpten fazla suyu filtreliyor, berraklaştırıyor, bakteri ve virüslerden arındırıyor, kullanılamaz durumda olan su kaynaklarını kullanılabilir hale getiriyoruz. Aynı şekilde endüstri kullanımı için yetersiz kalitede olan suyun üretimde kullanılabilir hale gelmesini de sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Akkim’in üretimde sürdürülebilirliğe verdiği önemin altını çizen Onur Kipri, Akkim olarak ciddi bir Ar-Ge sürecinin sonucunda hayata geçen Su Çözümleri ile de hedeflerinin bu bilinci dünyanın birçok noktasına yaymak olduğunu kaydetti. Su çözümleri ile birçok sektör ve belediyeler ile iş birliği içerisinde oldukları bilgisini paylaşan Kipri “Birinci önceliğimiz olabildiğince az miktarda su kullanmak. Bu anlayışla ürettiğimiz kimyasallarla çalışan arıtma tesislerini en yüksek verim seviyesine çıkartırken ürettiğimiz membranlarla suyun geri kazanılmasını sağlıyoruz. Su olmayan yerlerde denizden su üretimi, evsel atık suların geri kazandırılmasıyla sulamada tekrar kullanımı, kirli yüzey sularının kullanılır hale getirilmesi, tekstil boyama gibi atık suların geri kazanılması ve su kullanımının azaltılması gibi konularda ciddi katkılar sunabiliyoruz” şeklinde konuştu.

2023 yılında Su Çözümleri tarafında portföylerine yeni çevreci ürünleri dahil edeceklerini söyleyen Onur Kipri, bu sayede hem ülkemizde hem de dünyada sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti. Bugün, İngiltere, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Asya’da birçok ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Onur Kipri, “Teknoloji gelişirken aynı zamanda doğayla uyumlu ve çevreci teknolojiler geliştirmek önceliğimiz. Gerçekten fark yaratabilmek adına kurumlarla iş birliği içerisinde hareket etmenin önemine de inanıyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.