0553 313 94 23

Akit’ten Adalet Bakanı Gül’e ziyaret

Akit Medya Grup Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ile gazetemiz Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü makamında ziyaret etti.

11 Ocak 2019 Cuma 15:18
Akit’ten Adalet Bakanı Gül’e ziyaret

YENİ AKİT/ANKARA

Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve gazetemiz Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2018 senesini değerlendirerek; “Özellikle gazetenizin de üzerinde durduğu 28 Şubat ile ilgili alternatifli çalışmalar yaptık. İki-üç alternatifli bir çalışma tamamlandı. Nafaka konusunda da yeni düzenlemeler yapacağız, bu konuda yeni mağduriyetler olmaması için hassas davranıyoruz”dedi.

Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ise adalet hususunun Türkiye’de ve dünyada çok önemli olduğunu belirterek Bakan Gül’e çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 15:18
  1. Ankara
  2. Mustafa Karahasanoğlu
  3. Adalet Bakanlığı
  4. Abdülhamit Gül
  5. akit medya grubu
  6. Hacı Yakışıklı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siyonistler Akit'i hedef aldı
    1. Siyonistler Akit'i hedef aldı
    2. Giresunspor'da Aykut Demir affedildi
    3. İsrail askerleri Filistinli 2 çocuğu..
    4. Müslaman siyasetçiden Trump..
    5. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
    6. "ABD Suriye'de kalmak için bahane..
    7. Batı yine kirli planlar peşinde!..
    8. Diabate, sağlık kontrolünden geçirildi
    9. İBB Şehir Tiyatroları Mobil Uygulaması..
    10. "Pompeo ABD'nin İran düşmanı olduğunu..
    11. İBB'den çocuklara özel tiyatro şenliği
    12. Ahmet Çakar'dan sert sözler: Yanal boş..
    13. Mehmet Aşık kimdir nerelidir?
    14. Fransız bakan: Polis sarı yeleklileri..
    15. Bakan Kurum'dan plastik poşet talimatı!
    16. Hollanda mahkemesinden FETÖ aleyhine..
    17. ABD savaş gemisinde dikkat çeken..
    18. GÜNCELLEME - Irak'ta bombalı saldırı:..
    19. Rahmi Üstün kimdir nerelidir?
    20. Akit’ten Adalet Bakanı Gül’e ziyaret
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı