Akit’in soruları terletti Ekrem kinini kustu!

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İBB’nin lansman toplantısına gazetecilerin sorularını cevaplayan CHP’li İmamoğlu, Akit TV muhabirinin yönelttiği sorulara cevap vermek yerine hakaret dilini tercih etti.

Cevap vermedi kin kustu

İBB Ekrem İmamoğlu, “Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay” başlığıyla düzenlediği sözde “hesap verme” etkinliğinin ardından, Haliç Kongre Merkezi’nde gazetecilerle bir araya geldi. İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına cevap verdiği sırada Akit TV muhabirinin, “Halk Ekmek sıralarındaki kuyruk” ve “toplu taşımadaki yoğunluk” meseleleriyle ilgili yönelttiği sorulara, “Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem” şeklinde yakışıksız bir cevap verdi.

Virgülden bîhaber

Büyük bir nezaket içerisinde yöneltilen sorulara, akıl almaz bir kabalık içerisinde cevap veren İmamoğlu, basın özgürlüğünden nasip almadığını gözler önüne serdi. Gerekçe olarak, Akit’in birinci sayfasındaki haberi gösteren İmamoğlu, imla konusundaki cehaletini de gözler önüne serdi. İmamoğlu’nun eleştirdiği haberde, İstanbul’daki sokak hayvanlarının, İBB yönetimi tarafından açlığa ve ölüme mahkum edildiğine dikkat çekiliyordu.

Türkçe Kur’an çarkı

Öte yandan; İBB tarafından düzenlenen Şeb-i Arus törenlerinde Türkçe Kur’an-ı Kerim okunmasına gelen tepkilere de cevap veren İmamoğlu, biraz da oy kaygısıyla, çark ederek, “Şunu da net ifade edeyim: Bence de Şeb-i Arus töreninde, Yüce Kur’an’ın Arapça okunması gerekir” dedi.