Akit’in acı günü
Akit TV Konuk Koordinatörü Okan Çetindağ’ın annesi Sünnü Çetindağ, ruhunu Rahman’a teslim etti.
HABER MERKEZİ
Sünnü anne, dün öğle namazını müteakip Bahçelievler Yayla Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun yanı sıra medya kurumumuzdan çok sayıda çalışan katıldı. Akit ailesi olarak; Sünnü annemize Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyor, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.