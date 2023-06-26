Akit’e konuşan Diyarbakır anneleri: Örgüt çocuk kaçıramaz oldu

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Türkiye’de yok olma noktasına gelen ve çözülme sürecine giren terör örgütü PKK’nın Suriye’deki varlığına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) yeni bir rapor yayınladı. 2022 yılına ilişkin hazırlanan ‘Silahlı Çatışmalarda Çocuklar’ raporunda PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG’nin 2022’de 1200’den fazla çocuğu asker olarak kullandığı belirtildi. BM’nin raporu, devlet otoritesinin bulunmadığı yerlerde terör örgütlerinin insanlara neler yapabileceğini göstermesi açısından son derece dikkat çekici bulundu.

“Arkamızda dağ gibi Cumhurbaşkanımız var”

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, “Allah kimseyi devletsiz, başsız bırakmasın. Türkiye’de devletimiz bizlere sahip çıktı. Dağa kaçırılan çocuklarımızı birer birer geri alıyoruz. Terör örgütü artık Türkiye’den dağa çocuk kaçıramıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu ve ordumuzun, güvenlik güçlerimizin operasyonları kararlı bir şekilde sürüyor. Bu da terör örgütünün Türkiye’den umudunu kesmesini sağladı. Bizler Diyarbakır anneleri olarak yola çıktığımızda çok büyük tehditler aldık. Her birimiz ailesiyle, çocuklarıyla ölüm tehditleri aldı. Ama arkamızda dağ gibi devletimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardı. Önce Allah’a, sonra devletimize güvendik. Bizi tehdit eden teröristlere ve onların siyasi uzantısına buraları dar ettiler. Bizler anneler olarak Suriye’deki yavrularımıza da üzülüyoruz. Orada iç savaş yüzünden boşluk bulan terör örgütleri binlerce yavruyu kaçırarak zorla savaştırıyor. Yaşanan her şey birer ibrettir. Bizler bağımsız ve güçlü bir devlete, halkının dertleriyle dertlenen bir lidere sahip olmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

“Allah terör örgütlerine fırsat vermesin”

Beş yıl önce gözünün nuru Özgür Ödümlü’yü terör örgütüne kaptıran acılı anne Latife Ödümlü de kokusuna doyamadığı yavrusunun hasretiyle yüreği kavrulan annelerden biri. Önce Allah’a, sonda devlete güvenerek yavrularını geri almak için harekete geçtiklerini anlatan Latife Ödümlü, “Yıllardır mücadelemizi sürdürüyoruz.

Pek çok yavrumuz da geri geldi. Her gelen çocuk için kendi çocuğumuz geri dönmüş gibi seviniyoruz. Ama Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devletimizden razı olsun. Bize verdikleri manevi destek ve devletin gücünü göstermesi sayesinde bir gün bile umutsuzluğa kapılmadık. Allah kimseyi devletsiz, başsız bırakmasın. Devletin değerini her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Allah bütün analara yavrusuna kavuşmayı nasip etsin. Allah insanlık ve devlet düşmanı bu terör örgütlerine fırsat vermesin” şeklinde konuştu.

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