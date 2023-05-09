Akit’e geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen, gazetemizi, Akit TV’yi ve yeniakit.com.tr’yi ağır şekilde etkileyen yangının üzerinden 12 gün geçerken, felaketle alakalı gazetemize destek ve geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor. Dün gerçekleşen ziyarette, 23. Dönem Kırıkkale Milletvekili, Bilim ve İnsan Vakfı Başkanı Av. Turan Kıratlı, TV5 Eski Genel Koordinatörü Mustafa Geçer, Tasavvuf Müziği Sanatçısı Mustafa Aslantürk ile İstanbul merkezli Fark Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Sabri Çetin, AK Parti Bağcılar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Birol Kabarık ve Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Gönül Beken, yangında ağır hasar alan binamıza gelerek, yöneticilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Bina önüne kurulan geçici çadırda gerçekleşen ziyarete ev sahipliği yapan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti. Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri de gazete yönetimimizi telefonla arayarak, faciadan duydukları üzüntüyü ifade ettiler.