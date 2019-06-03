Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması

Son yapılan Pençe, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekatları ve bölgedeki yapılan operasyonlara en güçlü desteği veren Akit'e "TSK düşmanı" şeklinde yapılan karamalama kampanyasının baskısı altında kalan Milli Savunma Bakanlığı, Haber Müdürümüz Murat Alan hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mehmetçiğin her zaman yanında olan Akit'e yönelik algı operasyonunun ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "TSK'yı komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak, ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir. TSK'nın şerefli generallerine karşı yapılan hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde sorumsuz ve düzeysiz açıklamalar milletimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir." mesajı verdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen çok sayıda operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde yapılan bu tür sorumsuz ve düzeysiz açıklamaların tüm ordu mensuplarımızın olduğu kadar milletimizin de moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.

Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda daima demokrasiye bağlı, milletinin emrinde, görevinin başında, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden fedakarca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli generallerine karşı yapılan bu hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı, hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyor, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz."

Akit'e "TSK'ya düşman" çamuru

Akit, her haberinde 'Mehmetçik' olarak tanımladığı TSK'ya operasyonlarda en büyük desteği verirken, FETÖ ve ETÖ'nün TSK içine sızdırdığı darbe heveslilerine karşı ise amansız mücadelede bulundu. Milli çizgisinden hiç sapmayan Akit, Türkiye'nin göz bebeği şanlı ordusunun yanında dururken; milleti tahkir edip tepeden bakan, seçilmiş hükümetlere karşı parmak sallayan, elindeki silaha güvenerek iktidar devirmeye çalışan darbecilere karşı hiç bir zaman ise prim vermedi. Akit, bu kararlı duruşu ve yılmaz tavrı nedeniyle karanlık odakların her zaman hedefinde oldu.

Ali Karahasanoğlu çarpıtmaya tepki gösterdi

Programda Murat Alan’ın kullandığı sözlerin bütün Türk Silahlı Kuvvetleri personelini kastediliyormuş gibi gösterilmesine tepki gösteren Karahasanoğlu, “Kendi işini hakkıyla yapan bir generale hiç kimsenin söyleyeceği bir şey yok. TSK’nın işi vatan savunmasıdır. Ama siz vatan savunması yapıyorum derken. Başbakana laf söylemeye kalkışırsanız. Başka memurlar için nasıl ki; diyelim ki, Diyanet İşleri Başkanı kalkıp da dese ki başbakana ‘Şöyle şöyle olsa benim de başbakanım olurdu’ dese. Veya bir başka kurumun genel müdürü benzer bir şey söylediği zaman nasıl ki onlara karşı çıkıp “Safa getirdi”, “Arkasında saf duruyor artık başbakanın. Çünkü demokrasiyi hayata geçirdi.” dersek, aynı şekilde TSK’daki generaller için de eğer demokrasiden ayrılıyorlarsa, başbakan ki kendilerinin amiri pozisyonundadır. Kendi amirlerine bir anlamda da emre itaatsizlik içerir bu tür söylemler. Bu şekilde bir görüntü veren generalin başbakanın emrine girmesi demokrasinin de gereği olduğu için o söylenmiştir.” İfadelerini kullandı.

FETÖ'cü hesap kırptı, Odatv ve avaneleri çarpıttı

İslam düşmanlığıyla bilinen karanlık Odatv başta olmak üzere vesayet seviciler, FETÖ'cü 'Kaç Saat Oldu' hesabının önünü arkasını keserek paylaştığı cımbızlanan video üzerinden saldırıya geçti.

Murat Alan, Akit TV ekranlarında yayınlanan Ters Kutuplar programında, FETÖ’cü ve darbeci generalleri kastederek söylediği sözler sonrası, vesayetçi odakların eşzamanlı topyekün saldırısına uğradı. İlk olarak FETÖ’cülerin yönetimindeki “kaçsaatoldu” adlı Twitter hesabından cımbızlayarak yayınlanan görüntüler, kısa süre sonra operasyonel sözde haber sitesi ve ETÖ yuvası Oda TV’ye düştü.

E-muhtıra veren, milletin seçtiği hükümete sözde laiklik uyarıları yapan, 27 Mayıs darbesinden bu tarafa milli iradeye vesayet uygulayan darbeci generallere her daim sahip çıkan Odatv ve kurucusu Soner Yalçın, çarpıtma haberle Murat Alan'ı hedef alırken Ali Tarakçı’nın Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştığı ve diktatörlüğe gittiği yönündeki ifadelerini görmezden geldi.

TSK'ya düşman olan asıl bu vesayetçiler

Bugün Murat Alan’a attıkları iftiraları süsleyerek piyasaya süren vesayetçi odaklar, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da en büyük hakaretleri bizzat yapanlar oldukları ortaya çıktı. Oda TV adlı Siyonist uşağı sitenin sahibi Soner Yalçın ile aynı zihniyetin temsilcisi olan Bekir Coşkun, 29 Nisan 2012 tarihinde Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde karaladığı ‘Paşa…’ başlıklı yazısında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına terbiyesizce ve küstahça, ‘Köpek’ benzetmesi yapacak kadar ileri gitmiş ve askeri küçük düşürmeye çalışmıştı.

Apolet sökmekle tehdit ettiler

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde CHP’den Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, katıldığı bir törende sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı alkışladığı için dönemin İkinci Ordu Komutanı Metin Temelli’yi hedef tahtasına koymuş ve TSK mensubuna parmak sallamıştı. İnce, Afrin Harekatı’nı koordine eden Temelli Paşa’yı tehdit ederek, “Seçildiğimde o apoletleri sökeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Sözcü ve Cumhuriyet gibi vesayetçi Kemalist odaklar da İnce’nin TSK mensuplarını hedef tahtasına koyan sözlerine destek çıkmış ve küstahlığı köpürterek sayfalarına taşımışlardı.

Canan Kaftancıoğlu, şehitlikle dalga geçti

CHP’nin özde HDP’li Sözde CHP’li İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 21 Ağustos 2016 tarihinde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı bir mesajında terör örgütü PKK ile çarpışan ve şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına öcne hakaret etmiş sonra da dalga geçmişti. Kaftancıoğlu, mesajında “Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptal politikalara yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin.”iİfadelerini kullanarak, şehit mertebesine ulaşmış vatan evlatılarına saygısızlık yapmıştı.

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