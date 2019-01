Akit’e 'Aileyi Koruma' ödülü

HABER MERKEZİ

Bem-Bir-Sen tarafından geleneksel olarak düzenlenen İbrahim Keresteci Medya Ödülleri İstanbul’da düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın da katıldığı gecede, birçok dalda ödül verildi. Ailenin korunması ve toplumun bilinçlendirilmesi yönündeki yayınları nedeniyle Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan da ödüle layık görüldü. Ödülünü TBMM Başkanı Yıldırım tarafından verilen Alan, “Akit Medya Grubu, her dönem mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Milli ve manevi değerlerimizi tahrip etmeye dönük her türlü girişimin karşısında durmuştur” şeklinde konuştu.

Zalimin hasmı mazlumun dostu olduk

10 Şubat 2010’da vefat eden Bem-Bir-Sen’in merhum Genel Sekreteri İbrahim Keresteci adına verilen basın ödülleri bu yıl 9. kez sahipleriyle buluştu. Ödül gecesinin ana temasını 25. Yıl kutlamaları oluştururken geceye bir çok önemli isim de katıldı. TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın da katıldığı gecede birçok dalda ödül verildi. Gecenin en anlamlı ve özel ödülü ise Akit Medya Grubu’nun oldu. Uzun süredir, aile kavramının önemine atıfta bulunan ısrarlı yayınlar yapan ve toplumu bilinçlendirici haberler yayımlar yapan Akit gazetesi de ödül aldı. Ödülü, TBMM Başkanı Yıldırım tarafından verilen gazetemiz Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, aslolanın şuurlu bir gazetecilik faaliyeti yürütmek olduğunu kaydeden Alan, “Akit Medya Grubu, her dönem mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Milli ve manevi değerlerimizi tahrip etmeye dönük her türlü girişimin karşısında durmuştur” dedi.

Mazlumun ve mağdurun yanında olmaya devam edeceğiz

Ödül töreninde bir konuşma yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, gazeteciliğin bir emek faaliyeti olduğunu belirterek söz konusu ödüllerin mahcup birer teşekkür olarak algılanmasını istedi.

Konuşmasında İslam coğrafyasındaki sorunlara da değinen Uslu, “Sendikal mücadelemizin hedefi; yalnızca emek ve alın terinin değil, zalimlerin zulmünden kaçarken boğulan Suriyeli Aylan bebeklerin, terörist devlet İsrail’in bombaları altında can veren Filistinli Muhammed Durra’ların, Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Myanmar’da, Yemen’de, Somali’de ve daha dünyanın birçok yerinde işkencelerle katledilen yetimlerin de hakkını savunmaktır” dedi.

Türk basınının son dönemdeki durumuna da değinen Uslu, “Dünyanın her yerinde basını ele geçirerek hükümetleri değiştiren ve toplumları şekillendiren küresel sermaye, Türkiye’de de geçmişte yapılan tüm darbe ve darbe girişimlerinde basını kullanmıştır. Millete ve milletin iradesine karşı yapılan 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan darbeleri; Gezi eylemleri, Kobani olayları ve son olarak 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerinin her biri bunun örneklerindendir. Gazetecilerimizin gayretleriyle basın kuruluşlarımızın küresel sermayeden kurtulup, milletimizin hissiyatını ve bekasını merkeze almasıyla, darbesever bir basından darbesavar bir basına geçilmiştir” dedi.