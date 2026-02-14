  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya Başbakanı yola geldi: Küresel sorunları Türkiye’siz çözemeyiz! KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor! CHP'li belediyeden hizmet gibi hizmet (!) Vatandaşlar yollardan poşet poşet balık topladı Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...! Aşağılık Yahudi insanlıktan çıktı: Filistinlilere işkence kutsal bir hizmet Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok… Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme Müfettişler milyonlarca lira zarara yol açan suç örgütünü çökertti! Devleti 316,5 milyon TL dolandırmışlar! 11 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı Bunu ancak Cumhuriyet ve Sözcü yapar! Milli değil ‘cımbız’ gazete
Aktüel Akit’e aile teşekkürü
Aktüel

Akit’e aile teşekkürü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akit’e aile teşekkürü

İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi olarak yayın hayatını sürdüren Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

TAYFUN CİVELEK  İSTANBUL

Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, Başkan Yardımcısı Serkan Gürsoy, Aile Danışmanlığı ve Eğitimden Sorumlu Av. İlhami Sayan, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Enes Emrehan Akşit ve Hukuk Birimi Üyesi Abdullah Atlı, Akit’e nezaket ziyaretinde bulundu. Heyet, Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Haber Müdürü Zekeriya Say ile bir araya gelerek, aile kurumunun korunması, toplumsal değerlerin güçlendirilmesi ve medya- sivil toplum iş birliği üzerine istişarelerde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, aile odaklı çalışmalar ve kamuoyuna yönelik projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Ziyaretin sonunda Türkiye Aile Hareketi heyeti, aile kurumunun korunması ve toplumsal değerlerin güçlendirilmesi noktasındaki duyarlılıkları dolayısıyla Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ile Haber Müdürü Zekeriya Say’a ödül takdim etti. Aile konusundaki hassas yayın politikaları ve kamuoyunda farkındalık oluşturan çalışmaları nedeniyle verilen ödülün, medya ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sunması temenni edildi. Buluşma, karşılıklı teşekkür ve iyi dilek mesajlarıyla sona erdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23