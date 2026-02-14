Akit’e aile teşekkürü

TAYFUN CİVELEK İSTANBUL

Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, Başkan Yardımcısı Serkan Gürsoy, Aile Danışmanlığı ve Eğitimden Sorumlu Av. İlhami Sayan, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Enes Emrehan Akşit ve Hukuk Birimi Üyesi Abdullah Atlı, Akit’e nezaket ziyaretinde bulundu. Heyet, Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Haber Müdürü Zekeriya Say ile bir araya gelerek, aile kurumunun korunması, toplumsal değerlerin güçlendirilmesi ve medya- sivil toplum iş birliği üzerine istişarelerde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, aile odaklı çalışmalar ve kamuoyuna yönelik projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Ziyaretin sonunda Türkiye Aile Hareketi heyeti, aile kurumunun korunması ve toplumsal değerlerin güçlendirilmesi noktasındaki duyarlılıkları dolayısıyla Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ile Haber Müdürü Zekeriya Say’a ödül takdim etti. Aile konusundaki hassas yayın politikaları ve kamuoyunda farkındalık oluşturan çalışmaları nedeniyle verilen ödülün, medya ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sunması temenni edildi. Buluşma, karşılıklı teşekkür ve iyi dilek mesajlarıyla sona erdi.